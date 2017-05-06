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Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları | Sayısal Sonuçları, çıkan numaralar

Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto Sonuçları bu akşam çekilecek. Sayısal Loto'da kazanan numaralar belli olduğu an bu haberde olacak. İşte 6 Mayıs Sayısal Loto Sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları | Sayısal Sonuçları, çıkan numaralar

06 Mayıs 2017 14:18

Sayısal Loto sonuçları bu akşam çekilecek. 6 Mayıs Sayısal sonuçları ve çıkan numaralar için bu habere bakmanız yeterlidir. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto, bu hafta 69'ncu kez çekilecek. Geçen hafta Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, milyonluk ikramiye devretti. Bu hafta milyoner olmak isteyenler, Sayısal Loto'da kazanan numaralara ulaşmanın hayaliyle yaşıyor. Akşam saatlerinde çekilecek olan Sayısal Loto sonuçları için, çekiliş saatlerinden itibaren bu haberde yer alacak. İşte 6 Mayıs Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

 

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 692 bin 890 lira 88 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 171 kişi 4 bin 170 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 719 kişi 61 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 153 bin 226 kişi ise 9 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 762 bin 77 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 771 bin 320 lira 58 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 989 bin 993 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

 

Sayısal Loto’da En Çok Çıkan Rakamlar

1067. çekilişi yapılacak olan Sayısal Loto istatistiklerine bakıldığında, en çok çıkmış olan 5 sayı; 18, 21, 36, 38 ve 40 sayılarıdır. Sayısal Loto’da en az çıkan rakamlar ise; 33, 37, 43 ve 45 sayılarıdır.

Sayısal Loto İkramiyesi Nereden Alınır?

Sayısal Loto çekilişi sonucunda ikramiye kazanan kişiler, kazandıkları ikramiyenin miktarına göre farklı yerden tahsil edebilmektedir. Çekiliş sonucunda;
3 bilenler ve 4 bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden,
5 bilenler ikramiyelerini Loto bayileri ya da Milli Piyango İdaresi Şubelerinden,
6 bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’den alabilmektedir.

Sayısal Loto Oynarken Bilinmesi Gerekenler

18 yaşından küçük olan kişiler, Sayısal Loto oynayamaz. Oynayıp ikramiye kazanmış olsa bile ikramiye alma hakkı bulunmaz. Sayısal Loto kuponu doldurulurken, kupon iptal edilmek istendiğinde kuponun alt tarafında bulunan ‘’İPTAL’’ kutucuğu işaretlenmelidir. Bu kutucuk işaretlenmezse kolon geçerli sayılacaktır. Sayısal Loto oynarken kısıtlama yoktur. İsteyen istediği kadar kolon doldurup çekilişe katılabilir.

Kuponda işaretleme yaparken kırmızı kalem kullanılmamalıdır. Kolon üzerindeki kutucuklar dik olacak şekilde işaretlenmelidir. Sahibi olunan bilet aşırı ısınmadan dolayı korunmalıdır. Aksi halde biletin yapısında bozulma meydana gelebilir. Sistem tarafından kabul edilmeye sahte biletler, tahrif edilen ve yırtılan biletler için ikramiye ödemesi yapılmamaktadır. Kuponun sizde olması ikramiye talep etme hakkını size vermez.

Alınan Milli Piyango biletinin arka yüzüne isim ve soy isim yazılıp imzalanmalıdır. Bu işlem ikramiye kazanıldığında ispat için kanıt niteliğinde olacaktır. Ayrıca Milli Piyango İdaresi’ne ikramiyesini almak için giden talihlilere de sahip oldukları biletin arka tarafına isim, soy isim ve imza attırılmaktadır. İkramiye kazanmış olan kişiler, ikramiyeyi tahsil edecekleri yerin Milli Piyango İdaresi’ne bağlı olduğuna emin olmalı ve öyle almalıdır.

İkramiyelerin bayiler tarafından ya da şubeler tarafından ödeme süreleri Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmektedir. İkramiye kazanan talihliler, çekilişin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde ikramiyelerini almalıdırlar. 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sayısal Loto’da üst üste 6 bilen çıkmazsa ertesi haftaya devir yapılır. Toplam üç devir sonrasında hala 6 bilen çıkmamış ve ikramiye verilememiş ise dördüncü haftada 6 bilen çıkmaması durumunda 5 bilenler arasında ikramiye dağıtılır. 5 bilen de yoksa 4 bilenler arasında dağıtım yapılır. 

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