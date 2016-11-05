5 Kasım 2016 1.5 milyon TL Ankara’da tek kişiye çıktı.

Kasım ayının ilk Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin canlı yayını ile belli oldu. Önceki haftadan devir olmayan çekilişte haftanın kazananları belli oldu.

MPİ’nin Ankara’daki merkezinde online canlı yayın ile yapılan çekiliş ile haftanın kazananları ortaya çıktı. Siz de bu hafta bir Sayısal Loto kuponu doldursaynız aşağıdaki numaralar ile kuponunuzu karşılaştırıp bu hafta talihin yüzünüze gölüp gülmediğiniz kontrol edebilir ve ikramiye listesinden ne kadar para kazandığınızı görebilirsiniz. İşte 5 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye miktarları…

1043. haftanın numaraları: 11, 23, 35, 39, 48, 49

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.548.692,75TL

5 bilen kişi sayısı : 220 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.964,60TL

4 bilen kişi sayısı : 11.041 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 44,50TL

3 bilen kişi sayısı : 192.120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,20TL