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Sayısal Loto sonuçları 5 Kasım 2016

5 Kasım 2016 Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Sayısal Loto sonucu. İşte kazanan numaralar. İşte 1043. hafta Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 5 Kasım 2016

05 Kasım 2016 21:40

5 Kasım 2016 1.5 milyon TL Ankara’da tek kişiye çıktı.

Kasım ayının ilk Sayısal Loto sonuçları  MPİ'nin canlı yayını ile belli oldu. Önceki haftadan devir olmayan çekilişte haftanın kazananları belli oldu. 

 MPİ’nin Ankara’daki merkezinde online canlı yayın ile yapılan çekiliş ile haftanın kazananları ortaya çıktı. Siz de bu hafta bir Sayısal Loto kuponu doldursaynız aşağıdaki numaralar ile kuponunuzu karşılaştırıp bu hafta talihin yüzünüze gölüp gülmediğiniz kontrol edebilir ve ikramiye listesinden ne kadar para kazandığınızı görebilirsiniz. İşte 5 Kasım tarihli Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye miktarları…
1043. haftanın numaraları: 11, 23, 35, 39, 48, 49
6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.548.692,75TL
5 bilen kişi sayısı : 220 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.964,60TL
4 bilen kişi sayısı : 11.041 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 44,50TL
3 bilen kişi sayısı : 192.120 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 7,20TL

Etiketler: sayısal loto


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