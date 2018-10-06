Sayısal Loto Sonuçları 6 EKİM | MİP Sayısal Loto | Sayısal Loto kazanan numaralar 6 Ekim 2018

Sayısal Loto 6 Ekim 2018 sonuçları belli oldu... 3 haftadır devreden Sayısal Loto'da heyecan dorukta! Bu akşam 1155. çekilişi yapılacak olan, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun sonuçları açıklandı. Peki 3.447.810,91 TL ile devreden ikramiye sahibini buldu mu? İşte Sayısal Loto 6 Ekim 2018 sonuçlar ve tüm detaylar....

6 Ekim Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: MANİSA / AKHİSAR oldu!

Kazandıran numaralar ise 01, 05, 25, 35, 47, 48.

6 bilen kişi sayısı :1, kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.276.683,10 TL

5 bilen kişi sayısı :134 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.746,65 TL

4 bilen kişi sayısı :7.362 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 78,75 TL

3 bilen kişi sayısı :135.613 kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12,05 TL

GEÇEN HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI

Geçen haftanın kazandıran numaları 2 - 3 - 13 - 25 - 29 ve 32 oldu.

Geçen hafta altı bilen çıkmayınca Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarına göre 2 milyon 460 bin 062 lira 48 kuruş, bir sonraki çekilişe devretmişti.

Sayısal Loto çekilişinde geçen hafta 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira altmışar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira kırk beşer kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi ise 10 lira altmış beşer kuruş almaya hak kazanmışlardı.

