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'Sayısal Loto'dan ikramiye çıkmadı diye intihar etti’ iddiası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 gün süresince kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. Evinde bulunan mektupta ise, 'Sayısal Loto'dan ikramiye çıkmadığı için intihar ettiğinin yazdığı iddia edildi.

Sayısal Lotodan ikramiye çıkmadı diye intihar etti iddiası

16 Temmuz 2017 18:10

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Ali Sansür Caddesi’nde oturan 56 yaşındaki Mustafa Tonga'dan apartman sakinleri 2 gündür haber alamadı. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine ise, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir tarafından açılan eve girdiğinde Tonga’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Tonga’nın eşi ve çocuğunun tatil amacıyla memleketleri Kırıkkale’de oldukları ve Tonga’nın da evde bu süre içinde yalnız yaşadığı bildirildi. Tonga’nın ölümü şüpheli bulunarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
İlk belirlemelere göre Mustafa Tonga’nın boynunda bıçak izine benzer bir yara izinin bulunduğu ve bunun bir intihar olabileceği üzerinde durulurken, iddialara göre talihsiz adamın evinde yapılan incelemelerde arkasında bir mektup bıraktığı öğrenildi. Mektupta ise bulunduğu ailevi sorunlar ve Sayısal Loto’dan yine ikramiye çıkmaması nedeniyle bunalıma girdiği ve intihar ettiğinin yazdığı ifade edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Suat Salgın

 

Etiketler: ayvalık, balıkesir


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