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Sayıştay üyesi ‘okumanın yaşı yok’ dedi ikinci üniversiteyi seçti

“Okumanın yaşı yok” diyerek 49 yaşında ikinci üniversiteye başlayan Sayıştay Üyesi Mehmet Şimşek, “Yaş önemli değil. Önemli olan okumaktır” dedi.

Sayıştay üyesi okumanın yaşı yok dedi ikinci üniversiteyi seçti

19 Kasım 2016 09:56
Sayıştay üyesi ‘okumanın yaşı yok’ dedi ikinci üniversiteyi seçti - Tıkla İzle

Sayıştay Üyesi olarak görev yapan Mehmet Şimşek, “Okumanın yaşı yok” diyerek Merkezi Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim Öğretim Fakültesi’nin (AÖF) Adalet bölümüne 2015 yılında kayıt yaptırdı. Eğitimine devam etmekte olan Şimşek, 49 yaşında ikinci üniversiteye başlama kararı aldığını dile getirerek, ikinci üniversite kapsamında okuduğu bölüme ilişkin ise “Sayıştay aynı zamanda, kamu kurum ve kuruluşlarını denetimini yapıp, hesap yargılamasını yapan bir kurum. Üyelerde burada hesap yargılamasına katılan ve karar veren bir kişidir. Bu nedenle hukuki bilgiyi gerektiren bir görev” ifadelerini kullandı.

“Yaptığım işi en iyi nasıl yaparım onun kaygısı ile Adalet Bölümüne başvurdum”

Ankara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Şimşek, hukuki bilgisini arttırmak ve mesleki gelişim amacı ile ikinci üniversite kapsamında Adalet Bölümünü seçtiğinin altını çizerek, “Adalet Bölümünü tamamlayıp, hukuk fakültesine girip ve burayı da tamamladıktan sonra işimizi daha iyi yapmayı amaçlıyoruz. Yaptığım işi en iyi nasıl yaparım onun kaygısı ile Adalet Bölümüne başvurdum ve buradan da Hukuk Fakültesini tamamlamayı düşünüyorum” diye konuştu.

“Okumanın yaşı, zamanı ve mekanı olmadığını düşünüyorum”

İkinci üniversiteye başlamayı daha önce düşündüğünü fakat kayıt olamadığını belirten Şimşek, 2015 yılında söz konusu bölüme kaydını yaptırdığını söyledi. Şimşek, ikinci üniversite okuma kararını 49 yaşında aldığına değinerek, “Okumanın yaşı, zamanı ve mekanı olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle yaş önemli değil. Önemli olan okumaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“İstedikten sonra, okumak için zaman bulunuyor”

Şimşek, iş yoğunluğundan arta kalan zamanlarda ders çalıştığına dikkat çekerek, “Yorucu olmuyor. Doğrusu zaman buluyorsunuz. İstedikten sonra, okumak için zaman bulunuyor. Asıl zamanı boşa harcamak daha kötü. Çünkü insan istedikten sonra yapmak istediği şeye ilişkin mutlaka zaman ayırıyor. Bizde de yargılama dışında iş yerinden eve gidiş, gelişlerde veya akşamları belli bir zaman ayırıyorum ve bununla yetiniyorum” açıklamasında bulundu.

Sınavlara çalışırken Açıköğretimin kaynaklarını kullandığını dile getiren Şimşek, kaynakların çalışma sürecinde yeterli olduğunu kaydetti. Şimşek, ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyenlere ise “Okumanın yaşı yok dedik. Bu yönde tamamlanması ve insanların kendisini geliştirmesi için sadece okul değil, mutlaka kitap okuması gerektiğini düşünüyorum. Onun da yaşının veya zamanın olmadığı kanaati ile” önerisinde bulundu. 

Benan Özben

Etiketler: mehmet şimşek


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