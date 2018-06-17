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Sayıştay’dan açıklama geldi

Sayıştay’dan yapılan açıklamada, denetim ekibi başkanının hükümet tarafından görevden alındığı iddiası yalanlandı.

Sayıştaydan açıklama geldi

17 Haziran 2018 13:23

Bazı basın yayın organlarında Sayıştay tarafından Şehir Hastanelerinin denetimine ilişkin çıkan haberler doğrultusunda Sayıştay’dan yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Yıllık Denetim Programları’nın her yılın Temmuz ayı itibarıyla yapılmakta olup, denetim ekiplerinin de bu kapsamda oluşturulduğunu belirten Sayıştay’dan, süre giden denetimlerin 2017 yılı hesaplarına ilişkin olup, 2017 yılı denetimlerinin henüz tamamlanmadığı ve bütün denetçilerin daha önce görevlendirildikleri denetim ekiplerinde çalışmalarına devam ettiği vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Haberde ’denetim ekibi başkanının hükümet tarafından görevden alındığı’ şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Yıllık Denetim Programları kapsamında denetçilerin denetim ekiplerinde görevlendirilmeleri Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Denetçiler 2017 yılı denetim programı çerçevesinde görevlerine devam etmekte olup, görevden alınan herhangi bir denetçi bulunmamaktadır. 2017 yılı denetim çalışmaları devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır. Uluslararası Denetim Standarlarına göre denetçinin, denetimlerde “şüpheci bir bakış açısına ve sorgulayıcı kişiliğe” sahip olması gerekmekte olup, tespit ettiği her hususla ilgili yeterli ve uygun denetim kanıtı toplamak üzere kamu idaresinden açıklama istemek durumundadır. Bu günlerde, denetim ekiplerinin denetimlerde ortaya çıkan bir kısım hususlara ilişkin tespitleri kamu idarelerine gönderilmiş olup, kamu idareleri tarafından yapılacak açıklamalar beklenmektedir. Kamu idaresi tarafından her bir tespite ilişkin olarak yapılacak açıklamalar, ilgili denetim ekibi tarafından yeterli ve uygun denetim kanıtı oluşturup oluşturmadığı yönünden değerlendirilecek ve raporlama çalışmaları yapılacaktır. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay, denetimlerini Uluslararası Sayıştaylar Teşkilatı - INTOSAI- tarafından belirlenen Uluslararası Denetim Standarlarına göre yürütmektedir. Söz konusu standartlara göre taslak denetim raporu oluşturulduktan sonra, yürütülen denetimlerin Uluslararası Denetim Standarlarına uygunluğunu gözetmek üzere “denetim sırasında ve denetim sonrasında uygulanan kalite kontrol prosedürleri” uygulandıktan sonra nihai denetim raporları hazırlanmaktadır. Yukarıda açıklandığı üzere, henüz denetim çalışmaları devam ederken denetimler sırasında gündeme gelen ve kamu idaresi tarafından henüz cevaplanmamış bir kısım hususların, çeşitli maksatlarla nihai rapor gibi değerlendirilmesi, ayrıca ilgili denetçinin hükümet tarafından görevden alındığı şeklindeki haberler asılsız ve gerçekleri yansıtmamakta olup, resmi kaynaklardan yapılmadığı sürece dedikodu mahiyetindeki bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.  

 

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