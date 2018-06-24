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Şaziye Erdoğan'dan iki altın

Akdeniz Oyunları'nda kadınlar halterde 48 kiloda Şaziye Erdoğan, iki altın madalya kazandı.

Şaziye Erdoğandan iki altın

24 Haziran 2018 14:30

İspanya’nın Tarragona kentinde devam eden 18. Akdeniz Oyunları’nın ilk gününde yapılan 48 kilo yarışmalarında milli halterci Şaziye Erdoğan, 2 altın madalya elde ederken, 62 kiloda yarışan diğer sporcu Erol Bilgin ise 2 gümüş madalya kazandılar.
48 kiloda Erdoğan koparmada 78 kilo ve silkmede 96 kilo kaldırarak Türkiye'ye 2 altın madalya kazandırdı.

Erol Bilgin 2 gümüş madalya aldı 

62 kiloda yarışan milli halterci Erol Bilgin koparmada 126 kilo ve silkmede 156 kg kaldırarak 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Şaziye Erdoğan’nı ve Erol Bilgin’ni elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı. Taşpınar, ”2 altın ve 2 gümüş madalya alan genç kardeşlerimizi ve antrenörlerini ve sporcularımızın ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.  

 

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