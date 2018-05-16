SBK Vakfı’nın ‘İyilik Projelerine’ destekleri sürüyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü Sınıf Öğrencilerinin köy okulları için projelendirdiği çalışmalarına, SBK Vakfı Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’dan tam destek geldi. Ders kapsamında yapılan çalışmaları sonucu Aksaray Hatipağatolu İlkokulunu bulduklarını belirten Yıldız Teknik Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Şeyma Taş, bu proje ile birçok gönüle dokunduklarını belirtti.

Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan projelerin eğitimde ki başarıyı artıracağını söyleyen Taş, "4 kız arkadaşım ile birlikte bu projeyi birleştirilmiş sınıflar dersi kapsamında ödevimiz için yaptık. Günlerce birçok işverenlere, şirketlere ve sosyal yardım kuruluşlarına mail gönderdik. Sağ olsun SBK Vakfı Başkanı Sezgin Baran Korkmaz mailimizi görmüş, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda bize hemen dönüş sağlandı. İhtiyaç listesi elimize ulaşmasına rağmen 5 kız olarak onca koliyle baş etmek tabi ki kolay olmadı. Kolileri oradan oraya taşımak, yırtılan kolileri boşaltıp yeni kolilere koymak meşakkatli işlerdi lakin şükürler olsun Allah’ın inayetiyle üstesinden geldik. Çok farklı bir lezzetti, bu yaşadığımız mutluluk derin ve farklıydı. Top oynarken, yüzerken, müzik dinlerken de eğlenirsiniz lezzet alırsınız ama bunda bambaşka bir derinlik ve huzur vardı. Özellikle kolileri Aksaray’a göndereceğimiz gün o kadar yorulduk ki tuhaf olansa yoruldukça canlandık, tazelendik ve güçlendik sanki. Eve gittiğimde anneme aynen şu cümleyi kurdum: "Çok yorgunum ama sanki hiç yorgun değilim. Müthiş bir enerji düştü içime, insan bu dünyaya yaşamaya dair bir şeyler bulmaya geliyor. Bu işin sonunda sanki bir şeyler bulmuşum gibi hissettim. Ruhum da kelebekler uçuştu. Bir öğretmen adayı olarak böyle bir yardımın içinde yer almak bizim için tarifi imkânsız güzellikteydi. Rabbim bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin devamını getirmeyi nasip eylesin inşallah, iyi ki iyilik var” dedi.

"Bu proje beni, ülkem ve insanlık adına çok mutlu etti"

Aksaray Hatipağatolu İlkokulu öğretmenlerinden Özlem Can ise "Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin vesilesiyle yardımda bulunan Sezgin Baran Korkmaz'a okulum ve öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. Sosyal sorumluluk projesi adı altında yapılan bu yardımlar sayesinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve kıyafet ihtiyaçları önemli ölçüde karşılanmış oldu. Sadece eksikliklerin karşılanması değil aynı zaman da İstanbul'dan, Aksaray'a kilometrelerce uzakta kendilerini hiç tanımayan yardımsever birinin yardım göndermiş olması öğrencilerimin farkında olunduklarını hissetmelerini sağladı. Bu da onların sosyal gelişimi acısından olumlu bir etki oluşturdu. 5. yılını yaşamakta olduğum öğretmenlik hayatında böyle bir dayanışma ve yardımlaşmaya tanıklık etmek beni ülkem ve insanlık adına çok mutlu etti. Öğrencilerim yardımları alırken gözlerindeki parıltı, yüzlerindeki gülümsemeyi meslek hayatım boyunca unutamayacağım. Ayrıca öğrencilerimde bu sevinci başkalarına yaşatmak için yardım etmek isteyeceklerdir. Bu şekilde onların topluma daha da faydalı bireylere dönüşeceklerini düşünüyorum. Umarım böyle yardımlar ülkemizin her yerini kapsayacak şekilde yaygınlaşır ve biz öğretmenlerin en değerlileri olan öğrencilerin yüzlerindeki mutluluğu görmeye bir çok öğretmen arkadaşım tanıklık eder. Sosyal sorumluluk projesinin ülkemizde yaygınlaşması için önemli bir örnek teşkil eden değerli Sezgin Baran Beyefendiye ve yardımı ulaştırma da emeği gecen Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine tekrar tekrar gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.