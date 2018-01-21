Schalke 04 Hannover 96 şifresiz canlı izle idman tv, Schalke Hannover kaç kaç ?

Schalke 04 Hannover 96 maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede şifresiz canlı olarak izleyebilirsiniz. Almanya Bundesliga'da orta sıralarda yer alan iki ekibin mücadele edeceği maçta Schalke ile Hannover karşılaşacak. Ligde oynadığı son 18 karşılaşmada 8 galibiyet,6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 30 puanla 6.sırada bulunan Schalke 04 , son 18 haftada 7 galibiyet,5 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 26 puanla 10.sırada bulunan Hannover 96 ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’da başlayacak karşılaşmayı idman tv üzerinden ve aynı zamandan bu haberimiz'den canlı olarak izleyebileceksiniz. İşte ile ilgili mücadele ile ilgili canlı yayın bilgileri...