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Schalke - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Schalke - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Schalke - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Schalke - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nin 4. haftasında Schalke 04 deplasmanına konuk olacak. Peki Schalke 04 - Galatasaray mücadelesi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Schalke 04 - Galatasaray mücadelesi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Schalke - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Schalke 04 karşılaşmasına çevirdi.

Grupta şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan ve Türk Telekom Stadı'nda rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor.

 Zorlu maçı heyecanla beklemeye başlayan Sarı - Kırmızılı taraftarlar ise “Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” aramalarına aramaları yapıyor.

SCHALKE 04 - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki Veltins Arena'da oynanacak müsabaka 6 Kasım Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelmesi bekleniyor.

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