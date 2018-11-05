Schalke - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Schalke 04 karşılaşmasına çevirdi.

Grupta şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan ve Türk Telekom Stadı'nda rakibi ile 0-0 berabere kalan Galatasaray bu kez hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor.

Zorlu maçı heyecanla beklemeye başlayan Sarı - Kırmızılı taraftarlar ise “Schalke Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” aramalarına aramaları yapıyor.

SCHALKE 04 - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki Veltins Arena'da oynanacak müsabaka 6 Kasım Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Zorlu karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelmesi bekleniyor.