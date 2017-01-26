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Schengen’de sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı

Kaçak yollardan mültecilerin Avrupa ülkelerine girişini engellemek için 25 yıllık Schengen uygulamasını 2015 yılında kısmen sona erdiren Avrupa Komisyonu, sınır kontrollerini üç ay daha uzattı.

Schengende sınır kontrolleri 3 ay daha uzatıldı

26 Ocak 2017 13:22

Avrupa Komisyonu, mültecilerin kaçak yollardan Avrupa ülkelerine girişini engellemek için Schengen ülkeleri arasında sınır kontrolleri yapılmasını üç ay daha uzattı. Komisyonun kararına üye ülkeler itiraz etti. Almanya ile Avusturya arasındaki sınır kontrollerinin en az 2017 yılının ortalarına kadar yapılmasını isteyen Almanya Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Avrupa’nın yoğun bir göç baskısı altında olduğunu belirterek, kontrollerin devam etmesini gerektiğini söyledi. Maiziere, Komisyonun sınır politikalarının sağlıklı bir zemine oturtulmasını istedi. Avrupa Komisyonu da üye ülkelerden gelen tepkiler üzerine sınır kontrollerinin devam etmesinin sınırsız bir Avrupa ruhuna aykırı olduğunu ve iki yıldır uygulanan kısmı kontrollerin istisnai bir durumdan kaynakladığını açıkladı.

Avrupa Biriliği ülkeleri arasında 1985 yılında Lüksemburg, Fransa ve Almanya’nın sınırlarının kesiştiği yer olan Lüksemburg’un Schengen adlı kasabasında imzalanan ve 1990 yılında uygulamaya konulan Schengen Anlaşması, mülteciler ve terör eylemleri yüzünden 2015 yılında kısmen askıya alınmış ve sınırlarda kontroller başlamıştı. İki yıldır Avrupa Komisyonu sınır kontrollerinin yapılması konusunda izin veriyor.

(Mehmet Koca / İHA)

Etiketler: schengen


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