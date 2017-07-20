Scotty Hopson, Galatasaray'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, bu kapsamda Türkiye'de daha önce Anadolu Efes'de forma giyen Amerikalı oyuncu Scotty Hopson'ı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hopson ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. 28 yaşındaki oyuncu son olarak İsrail ekiplerinden Ironi Nahariya'da forma giydi.

Yıldız basketbolcu, 2013 yılında Efes ile THY Euroleague maçlarında 15.3 sayı, 4.3 ribaund ve 1.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.