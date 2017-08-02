Diğer
Kategoriler

Sean Marshall 2 milyon dolarlık maça çıkıyor

Eskişehir Basket'in oyuncusu Sean Marshall, ALS hastaları için 2 milyon dolarlık maça çıkacak.

Sean Marshall 2 milyon dolarlık maça çıkıyor

02 Ağustos 2017 14:20

2 milyon dolar ödüllü The Basketball Tournament’e katılan Eskişehir Basket’in başarılı oyuncusu Sean Marshall’ın takımı Team Challenge ALS, bugün final maçında Overseas Elite takımı ile mücadele edecek. Eskişehir Basket taraftarının gönlünde taht kuran yıldız oyuncu Sean Marshall ve arkadaşlarının ALS hastalarına yardım etmek için kurduğu Team Challenge ALS, bugün 2 milyon doların sahibi olmak için final maçına çıkacak. Marshall’ın ekibinin kazanması halinde elde edilen tüm gelir ALS hastalığı ile mücadele eden hastalara bağışlanacak. Büyük final bugün saat 19.00’da Amerika Baltimore’da oynanacak ve maç ESPN kanalından canlı yayınlanacak.

Eskişehir Basket’in başarılı basketbolcusu Sean Marshall, yaptığı açıklamada, “ALS hastalarına duyarlılık turnuvasında bulunduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Bu bir farkındalık turnuvası. Burada toplanan gelirin ALS hastalarına gidecek olması bizleri sevindiriyor. Burada çok sayıda arkadaşımla birlikteyiz. Hepsi iyi bir duruş sergileyip ALS hastaları için ter döküyor. Bugün kazanıp 2 milyon doları büyük bir gururla o dostlarımıza vereceğiz” dedi. 

Etiketler: 2 milyon dolarlık maç, Sean Marshall


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!