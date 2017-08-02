Sean Marshall 2 milyon dolarlık maça çıkıyor

2 milyon dolar ödüllü The Basketball Tournament’e katılan Eskişehir Basket’in başarılı oyuncusu Sean Marshall’ın takımı Team Challenge ALS, bugün final maçında Overseas Elite takımı ile mücadele edecek. Eskişehir Basket taraftarının gönlünde taht kuran yıldız oyuncu Sean Marshall ve arkadaşlarının ALS hastalarına yardım etmek için kurduğu Team Challenge ALS, bugün 2 milyon doların sahibi olmak için final maçına çıkacak. Marshall’ın ekibinin kazanması halinde elde edilen tüm gelir ALS hastalığı ile mücadele eden hastalara bağışlanacak. Büyük final bugün saat 19.00’da Amerika Baltimore’da oynanacak ve maç ESPN kanalından canlı yayınlanacak.

Eskişehir Basket’in başarılı basketbolcusu Sean Marshall, yaptığı açıklamada, “ALS hastalarına duyarlılık turnuvasında bulunduğum için büyük mutluluk duyuyorum. Bu bir farkındalık turnuvası. Burada toplanan gelirin ALS hastalarına gidecek olması bizleri sevindiriyor. Burada çok sayıda arkadaşımla birlikteyiz. Hepsi iyi bir duruş sergileyip ALS hastaları için ter döküyor. Bugün kazanıp 2 milyon doları büyük bir gururla o dostlarımıza vereceğiz” dedi.