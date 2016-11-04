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Sebahat Tuncel gözaltına alındı!

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, Diyarbakır Adliye binası önünde gözaltına alındı.

Sebahat Tuncel gözaltına alındı!

04 Kasım 2016 14:38

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bazı HDP’li vekillerin Diyarbakır Adliyesi’ne getirilmesi nedeniyle bir grup partili, adliye çevresinde toplandı. Polis, aralarında DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ile HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp’ın da bulunduğu gruba sık sık dağılmaları yönünde uyarı yaptı. Ancak grup uyarılara aldırış etmezken, polis, Tuncel ile yaklaşık 10 partiliyi gözaltına aldı. 

Etiketler: Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, gözaltı


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