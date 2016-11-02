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Sebahat Tuncel’den kayyum açıklaması

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, DBP’li belediyelere atanan kayyumları tanımayacaklarını söyledi.

Sebahat Tuncelden kayyum açıklaması

02 Kasım 2016 16:52
Sebahat Tuncel’den kayyum açıklaması - Tıkla İzle

DBP Eş Genel Başkanı Tuncel, Diyarbakır il başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Tuncel, "Kayyum atayabilirler, belediyelere el koyabilirler. Bu bizim açımızdan yok hükmündedir. Kayyum atanan yerlerde belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz arkadaşlarımız, daha önce söylediğimiz gibi kayyumu tanımıyoruz, kayyumla çalışmayacağız ama mahalleden, sokaktan halkımızın yanından da çıkmayacağız, onlarla birlikte demokrasiyi yerelden yeniden geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Ya hep beraber ya hiçbirimiz"
Tuncel, "Kürtlerin başkenti dediği belediyeye, aslında belediye eş başkanlarını rehin alarak belediyemize el koymakla yeni aşama başlamıştır, o zaman bu yeni aşamaya yeni bir aşama ile cevap vermek gerekir. Tek başına kurtuluş yok, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Eğer bugün Kürt halkı özgür değilse Türkiye halkı özgür değildir. Eğer birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz" diye konuştu. 

Aydın Yorat

Etiketler: DBP, kayyum, sebahat tuncel


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