Sebahattin Kutlu: 'Üniversitelerde boş kontenjanın 200 bini bulacağını tahmin ediyoruz'

İstanbul Aydın Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, CRI TÜRK’te Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun programına konuk oldu. Kutlu, ek kontenjanlar ve ek tercihlerle ilgili merak edilenleri anlattı. "Bu yıl MYO'larının doluluk oranlarında artış yaşandı. Ülke olarak yetişmiş, nitelikli personel ihtiyacımız çok fazla, çok yoğun ihtiyacımız var" diyerek meslek yüksek okullarının önemine değinen Sebahattin Kutlu, "Doğru öğrencinin doğru üniversiteye ve doğru bölüme yerleştirilmesi, mesleğini seven bireylerin oluşmasının önünü açacaktır. Mutluluk ile başarı paralel ilerler" ifadelerini kullandı.

"200 bine yakın ek kontenjan imkânı olacak"

Programda ek tercihleri yorumlayan Sebahattin Kutlu, kayıtların tamamlanmasıyla birlikte üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını ileteceklerini ve ÖSYM’nin boş kalan kontenjanlardan bir kılavuz hazırlayacağını, hemen ardından ise ek kontenjanların açıklanacağını söyledi.

Bu ek kontenjanlarda bu sefer bir fark olacağını vurgulayan Kutlu, öğrencilerin girmek istedikleri bölümün taban puanlarını görebileceklerini ve eğer taban puanı yetiyorsa tercih yapabileceklerini belirterek, "Şu anda 128 binlik boş kontenjan var ve bu rakam, kayıt olmayan öğrencilerle beraber 200 bini bulmasını tahmin ediyoruz. Her yıl ortalama yüzde 10- 15 arası kayıt yaptırmayan öğrenciler çıkıyor. Eylül ayının sonunda, Ekimin başında ek tercihlerin başlamasının muhtemel ve ek tercihler 5 günü geçmeyecek. Okullar açılacağı için sonuçların da hızlı bir şekilde açıklanacak" dedi.

"365 gün tercih danışmanlığı yapmak şart"

Sebahattin Kutlu; üniversitelerinin ek tercih dönemindeki planları üzerine, "Üniversitemizin bu konudaki politikası; 365 gün tercih danışmanlığı, 365 gün destektir. Bu destek yüz yüze, telefonla, maille veya online yürür ama muhakkak yürür. 334 merkezde, 105 bine yakın adaya yüz yüze eğitim danışmanlığı hizmeti verdik. Bunun dışında online hizmetimiz, telefonla hizmetimiz ve maille hizmetimiz aralıksız sürdü. Ek tercih için de bu çapta, aynı mantıkta arkadaşlarımıza danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Yine tercih merkezleri kuracağız, yine kampüste çok büyük bir tercih hizmetimiz olacak. Bunun sadece üniversitemize girmekle alakalı değil, arkadaşlarımız her konuda gelip danışabilirler" dedi.

"Ek tercih döneminde hayal edemeyeceğiniz programlara bile yerleşebilirsiniz"

Ek tercihlerin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Sebahattin Kutlu, "Bu haklar, bu çocuklara verilmeli, çünkü hak ediyorlar. Yönlendirme konusunda eksikler tamamlandığı zaman bu boşlukların oluşmayacak. Öğrenciler de en uygun yere yerleşecekler, böylece mesleğini sevenlerle karşılaşılacak ve bu durumun sonunca da mutlu öğrenci, mutlu üniversite ve mutlu bir ülke tablosunun ortaya çıkacak. Ek tercih döneminde öğrenci adayları hiç ummayacakları kadar güzel sürpriz bölümlere dahi yerleşebilecekler. Yeter ki iyi bir danışmanlık alsınlar ve dikkatli olsunlar" şeklinde konuştu.

DGS takviminin açıklanmasına az kaldı

Sebahattin Kutlu, DGS ile ilgili şunları söyledi: "Her aday haklı olarak mümkünse sınavdan bir gün sonra sonuçların açıklanmasını ister ama tabi ki bunun bir takvimi var bu işlem hemen olamıyor. DGS adayı halihazırda eğitim almış ve eğitiminin devamı için de hedefi belli kişilerden oluşuyor. DGS kontenjanı tamamen ayrı, YKS'den bağımsız. Tek benzerliği YKS kontenjanları baz alınarak DGS kontenjanları bildiriliyor. YKS'nin yüzde 20'si kadarı DGS kontenjanı olarak açıklanıyor. DGS’de tercih yapmak için bir baraj puanı yok ancak başvuran kadar kontenjan olmadığı için mutlaka dışarıda kalanda olacaktır. Fakat DGS öğrencisi tercih deneyimi yaşamış bir öğrenci kitlesi olduğu için daha verimli sonuçlar alacaklardır".