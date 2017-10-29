Sebastien Ogier üst üste beşinci kez şampiyon

Dünyanın en çok takip edilen motorsporları organizasyonlarından olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan bu hafta sonu Galler’de yaşandı. Britanya’nın küçük ülkesindeki devasa ormanlarda düzenlenen şampiyona, sezonun şampiyonunu da belirledi.

Son dört senedir tam anlamıyla turnuvaya ambargo koyan ve performansıyla büyüleyen Sebastien Ogier, Galler’de de üçünü sırada yer aldı ve şampiyonluğunu ilan etti. En yakın rakibi Ott Tanak altıncı sırada kalınca birinciliği garantileyen Fransız pilot büyük sevinç yaşadı.

Yarışta ilk sırayı ise evinde yarışan Evans elde etti. Neuville, ikinci olsa da kupaya uzanamadı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nı, 14 senedir Fransız pilotlar kazanıyor. 9 kez zirveye çıkan Sebastian Loeb’in ardından Ogier de vatandaşının serisini sürdürüyor.

2013, 2014, 2015 VE 2016 senelerinde Dünya Şampiyonu olan Sebastien Ogier, bu sezonların hepsinde de Galler’de düzenlenen mücadeleleri ilk sırada tamamlamıştı. Başarılı isim Britanya’da bir kez daha podyumun en üst basamağındaydı ve kupaya uzanmasını bildi.

Tecrübeli pilot, bu sezon Galler dışında zorlu Polonya ve Portekiz rallilerinde mutlu sona ulaşmıştı.

Bu arada, Ralli Şampiyonası tarihinin en genç pilotu Red Bull sporcusu Kalle Rovenpera da Galler’de yarıştı ve otoritelerden tam not aldı. Genç isim, 40 pilot arasından 34. oldu.