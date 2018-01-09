Diğer
Kategoriler

Şebeke borusu patladı, dükkanlar sular altında kaldı

Sivas’ta Atatürk Bulvarı’nda içme suyu şebeke borusu patladı, bazı dükkanlar sular altında kaldı.

Şebeke borusu patladı, dükkanlar sular altında kaldı

09 Ocak 2018 11:43

Sivas’ta geçmişte döşenen standart dışı borular bir bir patlamaya devam ediyor. Sivas’ta Atatürk bulvarı üzerinde bulunan içme suyu şebeke borusu sabah saatlerinde patladı. Patlamanın etkisi ile cadde yayılan sular, bir çok iş yerini sular altında bıraktı. Sivas Belediyesi ekipleri patlayan borunun onarımı için patlamanın yaşandığı ilk andan itibaren çalışma başlattı. Olaydan etkilenen esnaflar iş yerlerinin sular altında kaldığını belirterek maddi hasar yaşadıklarını dile getirdi.

Sivas’ta şehir merkezinde geçmişte döşenen standart dışı borular, kayıp kaçak önleme çalışmalarına hız verilmesi ve kaçakların giderilmesi ile artan tazyiğe dayanamayarak patlamaya başlamış, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, geçmişte döşenen standart dışı borulardan dolayı önümüzdeki günlerde boru patlamalarının yaşanabileceğini açıklamıştı.

Veysel Korkmaz

Etiketler: boru, patlama, Sivas

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç