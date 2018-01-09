Şebeke borusu patladı, dükkanlar sular altında kaldı

Sivas’ta geçmişte döşenen standart dışı borular bir bir patlamaya devam ediyor. Sivas’ta Atatürk bulvarı üzerinde bulunan içme suyu şebeke borusu sabah saatlerinde patladı. Patlamanın etkisi ile cadde yayılan sular, bir çok iş yerini sular altında bıraktı. Sivas Belediyesi ekipleri patlayan borunun onarımı için patlamanın yaşandığı ilk andan itibaren çalışma başlattı. Olaydan etkilenen esnaflar iş yerlerinin sular altında kaldığını belirterek maddi hasar yaşadıklarını dile getirdi.

Sivas’ta şehir merkezinde geçmişte döşenen standart dışı borular, kayıp kaçak önleme çalışmalarına hız verilmesi ve kaçakların giderilmesi ile artan tazyiğe dayanamayarak patlamaya başlamış, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, geçmişte döşenen standart dışı borulardan dolayı önümüzdeki günlerde boru patlamalarının yaşanabileceğini açıklamıştı.

Veysel Korkmaz