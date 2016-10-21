Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde 24 Ekim tarihinde düzenlenecek toplantıda sebze ve meyve piyasasında yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve söz konusu mevzuatta yapılacak değişiklikler ile üretici örgütlenmelerinin teşvik edilmesi ve üretici örgütlerinin pazar paylarının arttırılması konusunda görüş ve öneriler değerlendirilecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılacak toplantı , ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Halciler Federasyonu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek.