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Sebze meyve piyasası Antalya'da masaya yatırılacak

Sebze ve meyve piyasasında yaşanan sıkıntılar Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ın (ATSO) ev sahipliğinde masaya yatırılacak.

Sebze meyve piyasası Antalyada masaya yatırılacak

21 Ekim 2016 09:12

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı öncülüğünde 24 Ekim tarihinde düzenlenecek toplantıda sebze ve meyve piyasasında yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve söz konusu mevzuatta yapılacak değişiklikler ile üretici örgütlenmelerinin teşvik edilmesi ve üretici örgütlerinin pazar paylarının arttırılması konusunda görüş ve öneriler değerlendirilecek.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda yapılacak toplantı , ATSO Başkanı Davut Çetin, Türkiye Halciler Federasyonu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilecek. 


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