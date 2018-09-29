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Sebze ve meyve halinin deposunda yangın

Sebze ve meyve halinin deposunda yangın
Sebze ve meyve halinin deposunda yangın

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sebze ve meyve halinin deposunda çıkan yangında kasalar yandı. Yangın, 1 saat süren çalışmalar sonucunda itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde akşam saatlerinde sebze ve meyve halinin kasa depolama ve toplama alanında plastik ve tahta kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek deponun bir kısmını sardı. Durumu gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmalar sonucunda söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar, yangında zarar görmeyen kasaları başka bir alana taşıdı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Remzi Şimşek
 

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