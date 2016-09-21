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Sebze ve meyve ticaretinde 'Künye' uygulaması yürürlüğe girdi

Sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak künye uygulaması bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.


21 Eylül 2016 10:24

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 'Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sistem üzerinden tekli, çoklu veya etiket formatında basılacak künyelerde, bulunması gereken bilgiler, künye no, malın üretim/ithal tarihi, malın adı, cinsi ve türü, malın üretildiği/girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer, malın gideceği/tüketime sunulduğu yer, üreticinin adı soyadı/ticaret unvanı, malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı, bildirimcinin adı soyadı/ticaret unvanı,malın miktarı, araç plaka/belge no, sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası, ürünün sertifika numarası ve bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler yer alacak. 

Etiketler: sebze ve meyve


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