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Sebze yüklü kamyon kaza yapan araçlara çarptı: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kaza nedeniyle yol kenarında duran 5 araca çarparak devrilen sebze yüklü kamyonun şoförü hayatını kaybetti.

Sebze yüklü kamyon kaza yapan araçlara çarptı: 1 ölü

13 Ocak 2018 15:58

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa–Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Mersin’den Şanlıurfa’ya gelmekte olan Osman Büyük (39) yönetimindeki 29 DE 958 plakalı sebze yüklü kamyon, daha önce kaza yaptıkları için yol kenarında duran 5 araca çarptıktan sonra devrildi. Kazada kamyon şoförü Osman Büyük hayatını kaybetti. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazada hayatını kaybeden Osman Büyük’ün, yarın seçimi gerçekleştirilecek olan Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkan Adayı Ali Büyük’ün kardeşi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Ahmet Kaya

Etiketler: kaza, şanlıurfa

 

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