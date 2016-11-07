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“Seçilmiş olmak, suç işleme özgürlüğü vermez”

AK Parti MKYK üyesi ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır ülke ve Zonguldak gündemini değerlendirdi.

“Seçilmiş olmak, suç işleme özgürlüğü vermez”

07 Kasım 2016 14:57

Geçtiğimiz günlerde yaşanan terör eylemleri ile ilgili konuşan AK Parti MKYK Üyesi Özbakır, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan emniyet müdürlüğü ek binası önünde bomba yüklü araçla yapılan hain saldırıda 2’si polis 9 kişi şehit olduğunu, 100’den fazla kişinin de yaralandığını hatırlatarak Türkiye’nin hukukunu çiğnetmeden milli güvenliğini koruyarak, teröre boyun eğmeden haklı davasına devam edeceğini dile getirdi.

HDP’li milletvekillerinin ve belediye başkanlarının tutuklanmasına değerlendirmelerde bulunan MKYK Üyesi Özbakır, “Hiç kimseye seçimle veya atanmayla gelmek suç işleme özgürlüğü vermiş olmaz. Sizi vatandaşlar hizmet yapmak için daha fazla oy vererek seçiyorlar. Ancak siz kalkıp vatandaşın verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsanız elbet bunun hesabını kanun ve hukuk karşısında hesabını verirsiniz. Bir taraftan belediye başkanı olacaksınız. Devlettin vatandaşa hizmet için verdiği bütçeyi, vatandaşın gelirlerinden oluşan vergileri, personelden yapılan kesintileri terör örgütüne yardım edeceksin. Sonra da çıkıp ben seçimle geldim, beni halk seçti diye savunma yapacaksın. Halk sizi eli kanlı terör örgütüne hizmet için mi seçti? Seçilmiş olmak size teröre yardım ve yataklık yapma yetkisi mi veriyor? Seçilmiş olmak sizi kanun karşısında suç işleme özgürlüğü mü veriyor?” diye sordu.

“ZONGULDAK’IN SORUNLARINI ANLATTIK”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin AK Parti Zonguldak İl Danışma Toplantısı’na katılmasıyla ilgili de açıklama yapan MKYK Üyesi Hüseyin Özbakır; “ Sayın Bakanımız geldiği ilimizde bir dizi ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu. Öncelikle Zonguldak Valiliğini Kozlu ve Ereğli belediye başkanlıklarını ziyaret eden sayın bakanımıza ilimizle ilgili sorunlarımızı vatandaşlarımızın taleplerini anlattık. ”dedi.
 

Etiketler: ak parti, Hdp, Hüseyin Özbakır, Zonguldak


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