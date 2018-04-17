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Seçim çağrısı sonrası Ankara'da kritik görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün TBMM'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

Seçim çağrısı sonrası Ankarada kritik görüşme

17 Nisan 2018 13:12

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