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iha.com.tr »
Politika »
Seçim çağrısı sonrası Ankara'da kritik görüşme
17 Nisan 2018 13:12
Seçim çağrısı sonrası Ankara'da kritik görüşme
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün TBMM'deki görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
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17 Nisan 2018 13:12
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