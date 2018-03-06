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'Seçim İttifakı' teklifinin 9 maddesi kabul edildi

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim ittifakına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 9 maddesi TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Seçim İttifakı teklifinin 9 maddesi kabul edildi

06 Mart 2018 06:20

Anayasa Komisyonundaki Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 9 maddesinin görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sırasında MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında üslup tartışması yaşandı. Öztürk'ün, CHP'li bir milletvekilinin konuşması sırasında yerinden karşılık vermesi üzerine Özel, partisinin milletvekillerine yönelik imalı sözler sarf edilmesini kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.
Öztürk ise CHP'nin espri mahiyetindeki eleştirilere bile açık olmadığını ifade ederek, “Biz söylediğimiz her sözün arkasındayız ama sizin anlayamadığınız, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum. Kafanızı zorlasanız da anlamaya yüreğiniz yetmeyecek” ifadelerini kullandı. 

Kabul edilen 9 maddeye göre, aynı binada oturan seçmenler, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilecek.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev ve yetkilerinin yeniden düzenlendiği kanun teklifinde YSK’nın görev ve yetkilerine, seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek, seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek maddeleri eklendi.

Oy pusulaları aynı zarfa konulacak

Bir arada yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulaları aynı zarfa konulacak. Seçimlerde kullanılacak kabinler, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde yaptırılacak. Kabinlerin ölçü ve standartları YSK tarafından belirlenecek.
Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.  

Caner Ünver

 

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