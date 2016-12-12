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Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu değişiyor

Anayasa değişiklik teklifindeki maddeler beraberinde yeni düzenlemeleri getiriyor. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda da değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.

Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu değişiyor

12 Aralık 2016 10:50

Anayasa değişiklik teklifinin AK Parti ve MHP tarafından onaylanması ve AK Parti imzasıyla Meclis’e sunulmasının ardından yapılacak yeni düzenlemelerin neler olacağı soruları da akıllara geldi. Teklifteki değişikliklere göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi aynı tarihte, 3 Kasım’da, yapılacak. Cumhurbaşkanı 5+5 olmak üzere iki yıllığına seçilecek. Yerel seçimler ise başka bir tarihte yapılacak. Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkıyor, seçilme yaşı 18’e düşürülüyor. Ara seçimler kaldırılıyor, yerine yedek milletvekilliği getirilerek bunun esas ve usulleri düzenleniyor. Savaş sebebiyle seçimlerin yapılamadığı hallerde seçimlerin belirli süreyle ertelenmesine de imkan tanınıyor. Anayasanın mevcut 101’inci ve 102’nci maddeleri birleştiriliyor ve Cumhurbaşkanının adaylık ve seçim usulü düzenleniyor. Cumhurbaşkanının 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, miletvekilli seçilme yeterliliğine sahip, doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından, doğrudan halk tarafından seçilmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partilerin etkisi artırılıyor ve Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini almış siyasi partilerin aday gösterebilmeleri sağlanıyor.

Tüm bu değişiklerin ardından, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda da birtakım değişiklerin yapılması öngörülüyor. Anayasa değişikliği teklifindeki düzenlemeler, mevcut kanunlarda da yeni değişikliklerin yapılmasını öngörüyor.

Etiketler: seçim kanunu


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