Seçim sistemlerinin siyasal sonuçları GAÜ'de masaya yatırıldı

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi, Kıbrıs Masası İnovasyon Kurulu tarafından gerçekleştirilen panele, CTP Milletvekili, Fazilet Özdenefe, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve UBP Milletvekili İzlem Gürçağ katıldı. GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Akademisyeni Dr. Cemaliye Beysoylu’nun moderatörlüğünü yaptığı panelde, KKTC'deki Seçim Sistemlerinin Siyasal Sonuçları, Seçim ve Halk oylaması yasasındaki değişiklikler tartışıldı.

Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros şunları söyledi;

“Beşer dediğimiz insan, 1’den 2’ye çıktığı zaman bir paylaşım meselesi başlar. Bu paylaşım meselesi ister istemez yönetim konularını getirir. Bu yönetim konuları da rastgele yapılamaz. Beğenilirler, beğenilmezler etik olaylar oluşur. Bu etik olaylar da sonunda yasalara dönüşerek toplumda bir krasi hadisesi ortaya çıkarır. Krasi dediğimiz olay, bir hükmün yönetimin nerede hangi noktada toplandığını gösterir. Oto-krasi, mono-krasi, teo-krasi ve demo-krasi gibi ifadelerle hatırlatabilirim. Bu konular toplumun gelişmesinde; türlü toplumlarda ön plana çıkmış olan şeylerdir. Burada yetkinin nasıl devredileceği, sosyal kontrat hadisesinin nasıl olacağı kanunlarla belirlenir. Bu kanunlarda çok ciddi değişimler vardır” dedi.

Açılış konuşmasının ardından, GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Akademisyeni Dr. Cemaliye Beysoylu Moderatörlüğünde, TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ ve CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe ile panele geçildi. Milletvekilleri, Seçim ve Halkoylaması Yasası hakkında, seçmenin nasıl oy kullanacağını, mevcut değişikliğin ne öngördüğünü ve konu hakkında genel değerlendirmeler yaptılar.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe konuşmasında, yasadaki değişikliğin gerekçelerini, mevcut yasanın Siyasi Partiler Yasası’yla birlikte okunması gerektiğini anlatarak, yasanın içeriği ve cinsiyet kotasıyla ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, yeni yasa kapsamında, oy verme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini, seçmenlerin nasıl 3 farklı şekilde oy kullanabileceğini, aday sayılarının ilçelere dağılımını, oy pusulalarının hangi durumlarda geçerli ve hangi durumlarda geçersiz sayılacağını noktasında detayları paylaştı.

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler ise konuşmasında, yasaya neden olumsuz oy verdiklerini aktardı. Çeler, aday seçim çalışmalarında partilerin vizyonunun ne olduğunu, çalışarak halka hizmet verecek, ülke sorunlarıyla ilgilenecek parti ve adaylara oy verilmesini istedi.