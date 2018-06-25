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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Seçim sonrası Hükümetten bedelli askerlik açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, bedelli askerlik konusunun 1 Ekim'e kadar verilen aranın ardından parlamentoda gündeme gelebileceğini söyledi.

Seçim sonrası Hükümetten bedelli askerlik açıklaması

25 Haziran 2018 14:44

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Bozdağ bedelli askerlikle ilgili gelen soru üzerine, "Takvimini tam söyleme imkanı yok ama genel işleyişle alakalı bir yorum yapabilirim Cumhurbaşkanı ve vekillerimizin yemin ederek göreve başlaması lazım Parlamento 1 Ekim’e kadar ara verecek sonuçta Bedelli konusunda Ekim’den sonra gündeme gelecektir. Bedelli KHK ile alınacak bir karara değil Meclis açıldıktan sonra bu konuda gereği yapılacaktır bu bizim de milletimize taahhüdümüzdür bu konu bu yıl içinde hallolacaktır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ şöyle konuştu;

OHAL KALKACAK MI?

 Bunun taahhüdünü Genel seçimden önce verdik süresi dolduğunda kendiliğinden kalkar. 19 Temmuz’da ki bunun tarihi Şu anda bu konu henüz konuşulmuş değil ancak bu konu konuşulacaktır Ancak irade çok bu da OHAL’in kaldırılması ancak zaman konusunda herhangi bir karar alınmış değil…

GENEL AF AÇIKLAMASI

Af şu anda gündemimiz de yok

 

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