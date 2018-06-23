Seçim sonrası Türkiye ekonomisinde beklenen gelişmeler

Marmara Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Profesörü Dr. Cengiz Bahçekapılı, 24 Haziran sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanması muhtemel gelişmeler hakkında konuştu. Prof. Dr. Bahçekapılı, söz konusu dönemde kamu harcamalarının kısalacağını ve sıkı para politikalarının uygulanacağını söyledi. Bahçekapılı, “Kim gelirse gelsin herkesin önünde ciddi bir sorun var. Bu sorunun aşılması için para ve maliye yapılabilecek kısa dönemli iki tane ayak var. Birincisi bütçe açığında bir daraltıcı maliye politikası gerektiği bir gerçek. Yani kamu harcamalarında bir kısma olacaktır. Sıkı para politikasının devamlılığı söz konusu olacak. Merkez Bankası’nın faiz oranlarının yüksek olacağını söyleyebiliriz” dedi.

“Ekonomideki büyümenin sınırına gelindi”

Yeni dönemde ekonomide bir daralmanın var olacağından bahseden Prof.Dr. Bahçekapılı, “Kısa vadeli borçlarla ilgili olarak bankaların içerideki kredi verdiği kuruluş ve kişileri ciddi bir şekilde sıkıştıracağını söyleyebiliriz. Bu söylediklerimizin hepsi bir daralmayı işaret eder. Ekonomideki büyümenin artık sınırına gelindi.Çeyrekler itibariyle baktığımız zaman küçük büyümelere hatta bazen eksi büyümelere neden olabilir ve işsizliğin bir miktar artmasıyla sonuçlanabilir. Çünkü dışarıdan finansman bulamıyorsanız bu finansmanı kendi iç tasarrufunuzda oluşturmak zorundasınız. Bu daralma beraberinde bir tasarruf artışına sebep olur. Dış açık aslında bir tasarruf açığıdır. Dolayısıyla ya yatırımı kısacaksınız ya da tasarrufunuzu artıracaksınız bizi bekleyen süreçte ikisi birlikte olacak. Zorunlu bir tasarruf artışı ve zorunlu bir yatırım düşüşü olacak. Bu da ekonomide bir daralma sürecinin yaşanmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“Cari açık meselesini çözmemiz lazım”

Türkiye ekonomisinin temel sorununun cari açık olduğunu kaydeden Bahçekapılı, bu problemin çözümünde anahtar olarak yüksek katma değerli ürünler üretmeyi gösterdi.

Bahçekapılı şöyle konuştu:

“Türkiye ekonomisinin temel meselelerini konuşmak lazım. Bu konuştuklarımızın hepsi kısa dönemde yapılması zorunlu olunan, iktisat disiplininin bize tavsiye ettiği bir takım yaklaşımlar. Fakat asıl sorunumuz olan cari açık meselesini çözmemiz lazım. Bunun yolu da ülkenin ihracat potansiyelini artırmak. Genç, büyüyen, dinamik bir ekonominin ithalatını düşürmeyi beklemek çok gerçekçi değil, ihracatını artırmayı beklememiz lazım. Bunun da anahtarı katma değeri yüksek ürünler üretebiliyor olmak. Eğer bunu sağlayamıyorsanız ne döviz kuru, ne kısa süreli oluşturulan finansmanlar, ne de aldığınız tedbirler bu sorununun temelden çözülmesini sağlamayacak. Bunlar kısa vadede politikacıların oy maksimizasyonu hedefleriyle çelişir. Politikacılar kısa vadede çözüm almak isterler ama iktisatta kalıcı çözümler uzun vadedir.”

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz