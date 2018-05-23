Seçim startını şehitler diyarı Dumlupınar'dan verdiler

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya milletvekili adayları Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler, Mustafa Özbey ve Mehmet Kaymaz ile beraberindeki AK Pati Kütahya İl Başkan Yardımcıları Remzi Günay, Nurettin Kaplan, Ali Kılıç ve Ahmet Altıparmak, ilk olarak Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret ederek ederek, burada dua ettiler.

Başkan Çetinbaş ve adaylar, daha sonra AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada Başkan Çetinbaş ve milletvekili adayları vatandaşlara hitaben birer konuşmaya yaptılar.

24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken Başkan Çetinbaş, "24 Haziran'da aziz Türk milletinin tercihini Türkiye'nin istikrarından yana kullanacaklarına inanıyorum. 24 Haziran seçimleri bireylerin seçimi değil, bir milletin kaderinin seçimidir" diye konuştu.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ifade eden Başkan Ali Çetinbaş, "Bugün Türkiye'de adeta bir Kurtuluş Savaşı var. Yanı başımızda Suriye'de yaşananlar ülkemizi yakından ilgilendiriyor. Böylesine zor bir coğrafyada AK Parti, Türkiye'nin istikrarının güvencesi, istikrarının sigortasıdır. Ülkemize yönelik yapılmaya çalışılan gerek ekonomik operasyonları, gerekse siyasi operasyonları milletimiz doğru okumalıdır" dedi.

AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Murat Arıburnu, seçim çalışmaları startının Dumlupınar'dan verilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Başkan Çetinbaş ve adaylar, Dumlupınar'ın ardından Altıntaş, Aslanapa ve Çavdarhisar ilçelerini ziyaret etti.

Hüseyin Efe

