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Seçim takımı mülakatla belirlenecek

Seçim takımı mülakatla belirlenecek
Seçim takımı mülakatla belirlenecek

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM), yerel seçim çalışmalarına başlamak için ekiplerini oluşturmaya başladı.

Seçim işleri çalışmalarında 7 coğrafi bölgenin sorumluları belirlenirken, yurt dışından sorumlu SKM Başkanlığına Mustafa Yeneroğlu, SKM başkanlığına ise Harun Tüfekçi getirildi. AK Parti daha önceden seçim çalışmalarını sahada planlama ve takibinde ana rolü üstlenen SKM başkanlarını atama ile belirliyordu. Geçtiğimiz hafta Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı öncesi AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında il başkanlarıyla Ankara'da basına kapalı toplantı yapıldı. Toplantıda 81 ilin SKM başkanlarının atama yerine mülakatla tespit edileceği belirtildi. Seçim sürecinin daha iyi işlemesi ve aday seçimi yapılırken adayların daha titiz belirlenmesi için bu kararın alındığı kaydedildi. Bu kapsamda her şehir için il başkanları tarafından belirlenecek 3 isim mülakata çağırılacak. Mülakatlarda seçim ile ilgili deneyimi olup olmadığına, araziye ne kadar vakıf olduğuna, ne gibi becerileri ve donanıma sahip olduğuna bakılacak. 81 ilin SKM başkanları belli olduktan sonra ilçe başkanları da aynı şekilde seçilecek. SKM başkanlarının seçiminin 15 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.

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