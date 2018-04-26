Diğer
Kategoriler

Seçim takvimi Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için belirlediği takvim, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Seçim takvimi Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı

26 Nisan 2018 21:27

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararına göre, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular 1 Mayıs'ta başlayacak, seçmenler tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9 Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmenler bu süre içinde ilçe seçim kurullarına imza verecek. 5 Mayıs saat 17.00'ye kadar Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını yapacak. 6 Mayıs İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ya teslim edilmesinin son günü olacak. 10 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. 13 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlanacak ve Cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

Siyasi parti genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listeleri, YSK'ye 21 Mayıs'ta en geç saat 17.00'ye kadar verilecek. Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak başvurunun son günü de 21 Mayıs olacak. 7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. 8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek, cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak. 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek. 14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak. 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak. 19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek. 24 Haziran, Oy verme işlemi. 

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç