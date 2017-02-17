Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Seçimde ‘evet’ mührünü kıran vatandaşa emsal ceza

Seçimde ‘evet’ mührünü kıran vatandaşa emsal ceza

İstanbul Beyoğlu’nda 1 Kasım 2015 seçimlerinde oy kullanmak üzere gittiği sandığın ‘evet’ mührünü kırarak, pusula ve zarfı yırtan vatandaş 3 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmeye gerek görmeyerek, ertelemeye de yer olmadığına hükmetti.

Seçimde evet mührünü kıran vatandaşa emsal ceza

17 Şubat 2017 09:58

2015 Genel Seçimlerinde, BEDAŞ Taksim Boğaziçi Elektrik Kurumunda bulunan 1097 numaralı seçim sandığında, oy pusulasıyla zarfını yırtarak ‘evet’ mührünü kırdığı iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen Leyla Ç.’nin (55) yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmada sandık başkanı Nuri K., tanık olarak dinlendi. Seçim günü oy kullanmaya gelen sanık Leyla Ç.’nin taşkınlık yapmaya başladığını söyleyen tanık Nuri K., “Etrafta bulunan kişilerin oy verme düzeni bozuldu. Kendisini uzaklaştırdık. Yaptığımız tespitte kendisine verilen bir adet mührü kırmış, pusula ve zarfı yırtmıştı. Konuya ilişkin tutanak tuttuk” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın “kamu malına zarar vermek” suçundan 1 yıl 6 ay, “oy pusulalarını veya her türlü seçim evrakını zapt etme, imha etme, bozma” suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 3 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme, sanığın suç işleme konusundaki eğilimini dikkate alarak, cezanın ertelenmesi halinde sanığın suç işlemeyeceğine dair vicdani kanaat oluşmadığına dikkat çekti. Bu nedenle hapis cezasını ertelemeyen ve adli para cezasına çevirmeyen mahkeme, herhangi bir indirime de gitmezken, sanığın yargılama sürecinde mahkemeye olumlu bir davranış göstermemesi nedeniyle lehine olan yasa hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi. Öte yandan, cezanın onanması halinde Leyla Ç., 3 yıl boyunca herhangi bir siyasi partinin yöneticisi veya denetçi olamayacak.

“KAŞEYİ KIRDIM, MEMURLARIN YÜZÜNE FIRLATTIM"

Dava kapsamında daha önce hakim karşısına çıkan ve kimlik tespitinde aylık gelirini soran mahkemeye, “Aylık gelirim mahkemeyi ilgilendirmez” yanıtı veren sanık Leyla Ç., mahkemenin uyarısına rağmen, ayakta değil oturarak savunma yapmıştı. Seçim günü oy kullanmak için sandığa gittiğini kaydeden sanık Leyla Ç, “Kaşe, pusuladaki işaretli alana göre büyüktü. Bu, bizim kullandığımız oyun iptal olmasına neden olacağından kızdım ve kaşeyi kırdım. Seçim memurlarının yüzüne attım. Ancak pusulayı ve zarfı yırtmadım. Bu suçlamayı kabul etmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Leyla Ç.’nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde Beyoğlu’ndaki BEDAŞ Taksim Boğaziçi Elektrik Kurumunda bulunan seçim sandığında agresif hareketlerde bulunduğu iddia edilmişti. Leyla Ç.’nin oy pusulasını yırtarak, ‘evet’ mührünü kırdığı ve çevresindekilere zorluk çıkardığı kaydedilen iddianamede, kamu malı niteliğinde olan eşyalara zarar verdiğinin olay günü tutulan tutanakla sabit olduğu belirtilmişti. Leyla Ç.’nin “kamu malına zarar vermek” ve “Oy pusulalarını veya her türlü seçim evrakını zapt etme, imha etme, bozma” suçlarından 1 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapsi istenirken, ceza alması durumunda, mahkum olduğu hapis cezası boyunca seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması talep edilmişti.

Başak Akbulut

Etiketler: evet, İstanbul, mühür, seçim


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 3°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!