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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Seçimin kazananı vatandaş

KİT’lerdeki taşeronların kadroya alınması hızlanacak, istihdam seferberliğindeki teşvikler devam edecek, gençlere mesleki eğitim harçlıkları verilecek, teknik liselilerin işleri hazır olacak.

Seçimin kazananı vatandaş

27 Haziran 2018 04:45

Yeni dönemde atılacak en önemli adımlardan biri de, işsizlikle mücadele olacak. Hükûmet, yüzde 10 olan işsizliği düşürmek için çalışmalarını hızlandıracak. Yürürlükte olan istihdam desteklerine, ara vermeden yenileri eklenecek. Hükûmet, kamuda 4B’ye geçemeyen KİT’lerdeki taşeronlar için de çalışmalarını hızlandırılacak. Öte yandan seferberlikte, ilave istihdam sağlayan işverenlere destekler devam edecek. Bu kapsamda imalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama ilave her bir çalışanın tüm sigorta primleri ve vergileri, esas kazançları üzerinden desteklenecek. Ek istihdamda 4 bin 740 liraya kadar olan ücretler, bu teşvik kapsamında olacak.

GENÇLER İŞBAŞINA
İşbaşı eğitim programı altında; mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan gençlere, bunların kazandırılarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacak. Gençlere günlük 61 lira, geleceğin meslekleri diye adlandırılan işlerde ise 75 lira harçlığa devam edilecek. İşbaşı eğitim programının süresi bilişim, imalat ve enerji sektörleri için 6 ay, diğer sektörler için 3 ay olacak. Endüstri 4.0, yeni dönemde adım adım hayata geçirilecek. Bu kapsamda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için İŞKUR tarafından 18-29 yaş arasındaki gençlere 9 ay boyunca siber güvenlik, yenilenebilir enerji, bulut bilişim, kodlama gibi alanlarda eğitim verilecek. Eğitim boyunca her ay 2 bin 250 lira cep harçlığı dağıtılacak.

ÖĞRENCİLER RAHAT
Çalışma hayatında ara eleman ihtiyaçları, mesleki ve teknik liselerden karşılanacak. Planlamaya göre bu liselerden mezun olan öğrencilerin, okul bittiğinde hangi işe gireceği önceden hazırlanan politikalarla belli olacak. Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek ve özel sektöre teşvikler verilecek.

25 bin öğretmen atanacak
Öğretmen atamaları hız kesmeyecek. 5 yıllık dönemde açık, kapatılmaya çalışılacak. İlk adım bu sene atılacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak 5 bin atamadan sonra, yıl bitmeden 20 bin öğretmen daha göreve başlatılacak. Böylece 25 bin öğretmen, bu yıl öğrencileriyle buluşacak.

5 bini aşkın engelli işe başlayacak
Kamuda çalışan engelli sayısı, 52 bin 373’ten, 58 bine çıkarılacak. İlke olarak yılın son çeyreğinde 2 bin 500 engelli ataması yapılacak. Özel sektörde engelli istihdamı için de teşvikler arttırılacak. İşe alınan her engelli vatandaşın sigorta primini, Hükûmet karşılamaya devam edecek. 

Türkiye Gazetesi

 

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