Diğer
Kategoriler

Seçimler için ‘çatı yasa’

AK Parti’nin yeni hükûmet sistemine uyum kapsamında seçim mevzuatında yapılacak değişikliklerin ana hatları ortaya çıkmaya başladı.

Seçimler için çatı yasa

19 Mart 2018 07:02

Türkiye’de yürürlükte bulunan ve seçimleri düzenleyen 5 ayrı yasa, tek bir çatı yasada toplanacak. Seçimin Temel Hükümleri Yasası, Milletvekili Seçim Yasası, Mahallî İdareler Seçim Yasası, Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası ve Halk Oylaması Kanunu’nun toplam 400 civarındaki maddesi tek tek tarandı ve yeni hükümet sistemine uyumlu hale getirildi.

‘Türkiye Seçim Yasası’ başlığı altında toplanacak seçim mevzuatı, aynı zamanda ‘çatı yasa’ görevi görecek.
100 bin imza ile gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları konusunda aday gösterenler arasından 30 kişilik bir komisyon kurulacak.100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi düzenlemesine benzer bir düzenlemenin de bağımsız milletvekili adayları için getirilebileceği belirtiliyor. AK Parti yönetiminin henüz karara bağlamadığı öneriye göre, bir kişinin bağımsız milletvekilli adayı olabilmesi için, bin imza ile aday gösterilmesi şartı getiriliyor. AK Parti kurmayları, siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı göstermesi durumunda bağış sistemine gerek kalmayacağını, bu nedenle sadece 100 bin imza ile gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına bağış yapılabileceğini dile getiriyor.

Bir diğer düzenleme ise çifte adaylıkla ilgili... Bir kişi hem milletvekilliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olamayacak. AK Parti’nin Siyasi Partiler Kanunu’nda yapacağı uyum düzenlemelerinde ise, siyasi partilerin kurulması, üyelik ve teşkilatlanmalarına ilişkin kriterler başta olmak üzere 12 Eylül’ün bütün izlerinin silinmesi öngörülüyor.

Türkiye Gazetesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç