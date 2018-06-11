Diğer
Kategoriler

Seçmen kağıdını vermediğini iddia ettiği muhtarı vurdu

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde bir kişi, seçmen kağıdını vermediğini iddia ettiği muhtarı tabancayla vurarak öldürdü.

Seçmen kağıdını vermediğini iddia ettiği muhtarı vurdu

11 Haziran 2018 21:36

Edinilen bilgiye göre, Zile ilçesine bağlı Binbaşıoğlu köyünde evli ve 3 çocuk babası muhtar Ali Özyörük (47) ile Hamza E. (33) arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Hamza E., daha önceden arasında husumet bulunan muhtar Özyörük’e köy meydanında tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan Özyörük kaldırıldığı Zile Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından ruhsatlı tabancası ile yakalanarak gözaltına alınan Hamza E., ilk ifadesinde muhtar Özyörük'ü seçmen kağıtlarını vermediği gerekçesi ile vurduğunu ileri sürdü.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yaşar Erkan İçen
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç