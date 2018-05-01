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Seçmen kütükleri yarın askıya çıkacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan seçim takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri yarın saat 08.00'de askıya çıkarılacak.

Seçmen kütükleri yarın askıya çıkacak

01 Mayıs 2018 16:39

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi kapsamında, seçim maratonu dün başladı. Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri güncelleştirilmek üzere yarın saat 08.00'de askıya çıkarılacak. Seçmenlerin askı listelerine itirazları da aynı tarih ve saatte başlayacak. Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Yine "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı üzerinden erişime açıklamasına başlanacak. Ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi yapılacak.

Takvime göre, gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanacak. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları başlayacak.  

Abdullah Sarica

Etiketler: Seçmen kütükleri

 

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