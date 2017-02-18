Diğer
Kategoriler

Seçmen listeleri askıya çıktı

Anayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.

Seçmen listeleri askıya çıktı

18 Şubat 2017 12:26
Seçmen listeleri askıda - Tıkla İzle

16 Nisan'da yapılacak referandum için seçim takvimi gereğince seçmen listeleri bugünden itibaren muhtarlıklarda askıya çıktı. 26 Şubat'a kadar askıda duracak olan listelere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mahalle muhtarlıklarına gelen vatandaşlar, listelerden isimlerini kontrol etti.

Listeden adını kontrol eden bir vatandaş, "Vatandaşlık görevimi yapayım dedim. Kalabalık olur düşüncesiyle erken geldim. Kendimi ve eşimi listede buldum. Herkes vatandaşlık görevini yaparsa mutlu oluruz. Önemli olan vatandaşlık görevidir" dedi.

2017 YSK seçmen sorgulama | Nerede oy kullanacağım? Nerede oy kullanacağım?

Bir mahalle muhtarı ise, referandumun hayırlı olmasını dileyerek, "Herkesin katılımını bekliyoruz. İyi bir referandum olacak. Vatana millete hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliğiyle ilgili yapılacak referanduma 2 aydan az bir süre kaldı. 

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık
 

Etiketler: oy kullanma, referandum, seçmen listesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!