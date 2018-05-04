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Seçmenler '100 bin imza' için seçim kurullarında

Ankara’da seçmenler, cumhurbaşkanı seçiminde aday göstermek istedikleri isme imza vermek için Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına akın etti.

Seçmenler 100 bin imza için seçim kurullarında

04 Mayıs 2018 17:50

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, seçmen tarafından 100 bin imza ile aday gösterilecek olan isimler için imza verme işlemi başladı. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilebilecek olan isimlerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz olduğunu bildirmişti. Bu kapsamda Ankara’daki vatandaşlar, aday göstermek istedikleri kişi için dilekçelerini vermek üzere Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına akın etti. Saat 08.00’de başlayan imza verme işlemi, 9 Mayıs’a kadar devam edecek. 

Abdullah Sarica - Emre Yüzügüldü

 

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