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Seçmenler nasıl oy kullanacak?

24 Haziran seçimlerine günler kala vatandaşın oy kullanacağı yerler ve oy pusulaları belli oldu.

Seçmenler nasıl oy kullanacak?

31 Mayıs 2018 14:44

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin cumhurbaşkanı adaylarının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dün itibariyle milletvekili kesin aday listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Seçime katılacak 8 parti, 33 milletvekili adayını değiştirdi. AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisi'nden 3, Saadet Partisi'nden 6, İYİ Parti'den 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 4 yeni ismi daha Diyarbakır'dan milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı. 

Adayların kesinlik kazanmasıyla birlikte seçmenlerin oy kullanacağı pusulalar da netleşti ve basımına başlanıldı. Vatandaşlar, seçmen bilgi dökümünde yer alan adreslerde cumhurbaşkanını ve milletvekililerini seçmek için oy kullanacak. Oy verme kabinleri ve şeffaf sandıklar da seçim bölgelerinde hazır hale getirilmeye başlanıldı. Seçimlerde ilk kez engelli vatandaşlar için de evinde oy kullanabilmesi için mobil kabinler ve sandıklar oluşturulacak.  

Yağmur Yıldız - İbrahim Berat Yılmaz

 

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