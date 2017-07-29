Seda Sayan bir daha evlenmeyeceğini açıkladı

Bodrum’da bulunan bir mekanda ablasının evliliğinin 10’uncu yıl kutlamasına katılan ünlü sanatçı Seda Sayan mikrofonu eline aldığı gibi sahneye fırladı. Eğlenmeye gelenlere şarkı söyleyen Sayan her kesin içinde bir daha evlenmeyeceğini açıkladı.

6 kez evlendiğini söyleyen Seda Sayan ablasının çiçek atmasına esprili bir dille tövbe bir daha evlenmeyeceğim diyerek “Beni ablamın evliliğinin 10 yılını geride bırakmasını kutluyoruz. Çiçeğini tuttu bana attı. Bana çiçeği neye atıyorsun. 6 kez evlendim ne hayır gördüm. Çiçeği başkasına at. Ben artık evlenmek istemiyorum. Tövbe artık yeter. Ben başarısızım bu konuda. İyide bir örnek olmadığımı da kabul ediyorum. Flört etmeyi bilmediğim için gidip evleniyorum. Flört bilmiyorum. Bende böyle bir kadınım” dedi.

Eren Ayhan