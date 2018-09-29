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Sedanur cinayetinde 3 tutuklama

Sedanur cinayetinde 3 tutuklama
Sedanur cinayetinde 3 tutuklama

Kağızman’a bağlı Paslı köyünde, cansız bedeni bulunan Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili 3 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Sedanur Güzel'in kaybolması ve cesedinin bulunması olayına ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. 16.09.2018 günü kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23.09.2018 günü Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde, gerek şüphelilerden birinin itirafları gerekse klasik otopsi bulgularına göre Sedanur Güzel'in öldürüldüğü belirlenmiştir” denildi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Cinsel istismarın bulunup bulunmadığı ise patolojik inceleme sonucu belirlenebilecektir. Bu inceleme devam etmektedir. Olayla ilgili olarak Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgisi olduğu değerlendirilen üç şüpheli şahıs 28/09/2018 günü tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişlerdir. Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle yürütülmekte olup yeni bir gelişme olması halinde kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”  

Işık Çapanoğlu
 

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