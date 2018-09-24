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Sedanur'un anne ve babası çocuk katillerine idam istedi

Sedanur'un anne ve babası çocuk katillerine idam istedi
Sedanur'un anne ve babası çocuk katillerine idam istedi

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra taşlarla örtülü cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in anne ve babası katil zanlı veya zanlılarının bir an önce bulunup idam edilmelerini istedi.

Sedanur’un anne ve babası çocuk katillerine idam istedi - Tıkla İzle

 Sedanur'un babası Abdullah ve annesi Handan Güzel, İHA ekibine konuştu. Olayın görülmemiş vahşet olduğunu ifade eden Abdullah Güzel, “Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Küçük bir çocuk vahşet bir şekilde öldürülüyor ve üzeri taşlarla kapatılıyor. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Ben katil zanlılarının biran önce yakalanmasını istiyorum. Bu caniler yakalanıp idam edilsin” dedi. 

Ağlamaktan ve üzüntüden sesi kısılan anne Handan Güzel de, “Çocuğumun, yavrumun katilleri idam edilsin. Ne olur bu canileri bulun” diye konuştu. 

Paslı Köyünde yaşanan olayın ardından tüm köylü sakinlerinin tedirgin olduğunu kaydeden Güzel ailesinin komşuları da, “Çocuklarımız korkuyor. Bu olay aydınlatılsın. Herkes korku içinde, tedirgin” dedi.

Kars Başsavcısı Camgöz'ün Sedanur Güzel açıklaması 

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, kaybolduktan 7 gün sonra cenazesi bulunan Sedanur Güzel ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Camgöz, ölüm sebebi ve cinsel istismar iddialarının patolojik inceleme sonucu belli olacağını belirtti. Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda cenaze üzerindeki klasik otopsi işleminin tamamlandığını dikkat çeken Mehmet Fatih Camgöz, "Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patolojik inceleme halen devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup, yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.  

Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik
 

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