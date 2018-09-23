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Sedanur'un ilk otopsisinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı

Sedanur'un ilk otopsisinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un ilk otopsisinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı

Kars’ta cansız bedenine ulaşılan ve Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra dün sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in otopsisinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Cinayete kurban gittiği kesinleşen Sedanur'un ölüm nedeni organlarından alınan örneklerle kesinleştirilecek.

Erzurum Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan ve kaybolduğu ilk günlerde öldüğü tahmin edilen Sedanur Güzel'in cesedinde sıcak ve havasız ortam nedeniyle kurtlanma oluştuğu belirlendi. Morarma ve kurtlanma nedeniyle vücuttaki darp izlerini tanımlayamayan uzmanlar, Sedanur Güzel'in öldürüldüğünün kesin olduğu yönünde görüş bildirdi. Yine morarma ve kurtlanma nedeniyle kesin ölüm nedenini belirleyemeyen uzmanlar, kan, DNA ve iç organlarından örnekler aldı. Ayrıca cinsel istismar bulgusuna rastlayan uzmanlar, aldığı örneklerle ölüm nedenini de kesinleştirecek.  

Ahmet Akbuğa
 

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