Sedanur'un okulunda hüzün

Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulundaki sınıfına küçük kızın fotoğrafları konuldu. Tüm öğrenciler de yakalarına Güzel'in fotoğraflarını taktı.

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, Sedanur Güzel'in ölümünün kendilerini yasa boğduğunu söyledi. Bayşar, okulda öğrenim gören öğrencilerin durumdan etkilenmemesi için öğretmenleri görevlendirdiklerini anlatarak, "Çocuklarımızın yanına geldik onların yaşayabileceği birtakım travmaları önlemek maksadıyla ilçe merkezinde görev yapan rehber, psikolojik, danışman öğretmenlerimiz getirdik. İnşallah bu hafta boyunca danışman öğretmenlerimizle birlikte okulumuzda bulunacağız. Çocukların yaşayabileceği sıkıntıları engellemeye çalışacağız." diye konuştu.

Sedanur'un öğretmeninin yazdığı ‘Sen Cennette Saklısın Sedanur' şiiri ise dinleyenleri duygulandırdı. Sedanur'un yakın arkadaşı Sonanur Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek çocuk katilleri için idam istedi. Gözyaşlarına boğulup hüngür hüngür ağlayan Sonanur Aydın, “Cumhurbaşkanım sesimi duyun. Sedanur'a bu vahşeti yapanları idam ettirin. Biz buna dayanamıyoruz” dedi.