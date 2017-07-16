Sedat Peker 15 Temmuz şehidinin ailesine ev hediye etti

İş adamı Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü sebebi ile 15 Temmuz şehitleri için İstanbul Çengelköy’de bulunan şehitlikte Kur'an-ı Kerim okuttu. Yoğun katılımın olduğu anma töreninde lokma ikramı yapıldı. Anma töreninin ardından 15 Temmuz gecesi Çengelköy’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi askerler tarafından şehit edilen Burak Cantürk'ün ailesi ile görüşen Peker, şehidin ailesine bir ev, Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alnından öperek moral verdiği gazi Ahmet Onay’a da bir otomobil hediye etti.

Şehitlikteki programda açıklamalarda bulunan Sedat Peker, ''Siz benim davetim üzerine buraya gelerek beni onurlandırdınız. Şehitlerimizin ruhuna saygı göstererek, şehitlerimizin ruhunun huzur bulmasını sağladınız. Ayrıca intikamımızın baki olduğunu, nefsimizin en acımasız duygularla dolu olduğunu burada buluşarak bütün herkese göstermiş oldunuz. Bildiğiniz üzere 1-2 gün önce FETTÖ'şilerin sözde askerleri mahkemeye çıkarken, kahramanlar ölmez yazan tişört giyip çıktılar. Türk-İslam davasına inanan vatan evlatlarının kültüründe kahraman olabilmek için bazı kıstaslar vardır; bizim fikirlerinden etkilendiğimiz düşünürler, şairler ve dava adamlarının bize olan öğretileri bizi bağlar. O tişörtü üstlerine giyen insanların da sözde hocalarının öğretileri onları bağlasın.

Kardeşlerim, sanki bugünleri görmüşçesine üstad Necip Fazıl Kısakürek geçmişte bir kitap yazıyor. Kitabın ismi ‘Sahte Kahramanlar’. Kitap ilk şu cümlelerle başlıyor; ‘Bize kalan aziz borç asırlık zamanlardan, dünyayı temizlemek sahte kahramanlardan’. Kardeşlerim bu şımarmış kişiler Sayın Cumhurbaşkanımız için diktatör diyorlar. Bizim haklarımızı elimizden aldı diyorlar. Bunun gibi çeşitli suçlamalar yapıyorlar. Ancak ben biliyorum ki onlar yatsınlar kalksınlar bizim devletimizin devlet olma geleneğindeki öğretilere dua etsinler. Diktatör dedikleri Sayın Cumhurbaşkanımıza dua etsinler” diye konuştu.

Rıfat Fırat