Sedat Peker, akademisyenleri tehdit davasında ifade verdi

Kendisine ait bir internet sitesinde yazdığı yazıda, "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sedat Peker hakkında mahkeme, zorla getirilme kararı çıkarmıştı. Peker, bu kapsamda Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi.

"Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir"

Sanık Sedat Peker kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Savunmasında, kendisine ait olan internet sitesinde yer alan 'sözde aydınlar, çanlar ilk önce sizin için çalacak' başlıklı yazıyı kendisinin kaleme aldığını belirterek , "Benim bu sözleri yayınlamamda herhangi bir şekilde suç işlemeye tahrik kastım yoktur. Tamamen eleştiri anlamında yazılmış sözlerdir. Ben barış için akademisyenler bildirisi adlı bildiriyi medyadan öğrenince bu toplumda yer alan, yaşayan bir birey olarak içeriğine tepki duyduğum için bu kişileri uyarı amaçlı söz konusu yazıyı ele aldım ve bu yazıyı yazarken de devletin herkesi koruma gücüne sahip olduğunu, bu koruma gücünün ortadan kalkması halinde toplumun her kesiminin zarara uğrayacağını düşündüm" dedi.

Yazılarının sadece bir öngörü içerdiğini söyleyen Peker, "Ben hiç kimseye bir grubu hedef olarak göstermedim. Ayrıca hiçbir gruba da suç teşkil edecek bir talimatta bulunmadım. Söz konusu yazı sadece bir düşünce açıklamasından ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim eylemim düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir. Suçsuzum, beraatime karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan sanık Sedat Peker'in avukatı, "Müvekkilimin savunmasına katılıyoruz. Suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Mahkeme, sanık Sedat Peker hakkında verilen zorla getirilme kararını kaldırdı.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, çok sayıda akademisyenin "Barış için Akademisyenler İnisiyatifi" adlı bir bildiri yayınladıkları belirtilirken, Sedat Peker'in kendine ait internet sitesinde yayınladığı yazıda, söz konusu bildiriyi eleştirerek imzacı akademisyenleri tehdit ettiği anlatılmıştı.

İddianamede, Peker'in "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Gamze Erdemir



