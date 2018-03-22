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Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Daha önce Afrin operasyonuna katılan Özgür Suriye Ordusu'na çelik yelek gönderen Sedat Peker, bugün de ÖSO'ya 4X4 arazi araçları yolladı.

Sedat Peker, ÖSOya arazi araçları yolladı

22 Mart 2018 17:14

Sedat Peker, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle birlikte Afrin operasyonuna katılan ÖSO'ya arazi şartlarına uygun araç gönderdi. Peker, konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli dostlarım, Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize arazi araçları desteğimizin ilk bölümünün yola çıkışının kandil gününe denk gelmesinden dolayı dünyamda ruhsal olarak ayrı bir huzur buldum. Tüm İslam aleminin Regaib kandilini kutluyorum. Bu kutsal günün zalimlere hainlere mağlubiyet, onurlu ve şerefli insanlara galibiyet getirmesini Allah'tan diliyorum."

Etiketler: ÖSO, Sedat Peker

 

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