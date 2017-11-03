Sedef hastalığı nedir, belirtileri neden olur, nasıl geçer?

“Bu makalemizde sedef hastalığı nedir, belirtileri neler, neden olur, olur nasıl geçer, sedef hastalığına iyi gelen bitkiler, bitkisel tedavi yöntemleri hakkında bilgiler vereceğiz.”

Sedef hastalığı ölü cilt hücrelerinin cilt yüzeyinde hızlı bir şekilde birikmesiyle ortaya çıkan sık karşılaşılan bir cilt hastalığıdır. Cilt hücrelerimiz cildin derinliklerinde oluşur. Bu hücreler kademeli olarak cildin yüzeyine kadar ilerleyerek burada ölürler, ardından bu ölü cilt hücreleri günlük aktivitelerimiz ve çevre koşullarından dolayı parçalanıp farkedilmeden dökülürler. Bu durum daha derin katmanlarda üretilen yeni cilt hücrelerine yer açar. Cilt hücrelerini oluşumundaki bu süreç ve yüzeyden dökülme süresi yaklaşık 28 gün sürer. Uzmanlara göre, biz insanlar her saat başı yaklaşık olarak 30.000 ila 40.000 ölü cilt hücresi döküyoruz. Ancak sedef hastalığında olan şey, bu sürecin normalden 10 kat daha hızlı gerçekleşmesidir. 28 gün içinde olması gereken süreç, sedef hastalığında 2-6 gün arası sürer. Bu durum yüzeydeki ölü cilt hücrelerinin hızla birikmesine neden olur ve sedef hastalığının belirtileri meydana gelir. Sedef hastalığı başlangıcı oğunlukla 20-50 yaş arasındaki kişilerde başlar. Çocuklarla bebeklerde ve yaşlılarda da ender olarak ortaya çıkabilir.

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