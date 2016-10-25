Gençliğinde geçirdiği romatizmal kalp hastalığı sebebiyle yıllar önce ameliyat önerilen hasta, en sonunda otururken bile nefes alamaz hale geldi. Artan rahatsızlıklarının ardından Lokman Hekim Van Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınan Hamide Cangül, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Başel tarafından ikna edildi. Hastanın iki kalp kapağı değiştirilirken, bir tanesi de onarılmak suretiyle toplamda 3 kapağa işlem yapıldı. Hasta sedye ile geldiği hastaneden yürüyerek taburcu olurken, hayat kalitesini olumsuz etkileyen ciddi bir sağlık sorunundan da kurtuldu.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Doktor Başel, “Kalp ameliyatı kolay karar verilen bir ameliyat değil, ancak estetik amaçla yapılan bir ameliyat da değil. Hayat kurtaran, hayat kalitesini artıran bir ameliyattır. Hastaların olayı böyle değerlendirmesi lazım. Kalp ile ilgili ameliyatları ihmal ederseniz hayat standardınız bozulur, yaşamınız riske girer” dedi.

Lokman Hekim Sağlık Grubunun Van halkına verdiği sağlık hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hamide Cangül ise, “İnsanlar şifa bulmak için batıya, büyük şehirlere gidiyordu. Artık buna gerek yok. Batıdaki imkanı kendi memleketimize getiren Lokman Hekim Sağlık Grubuna teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.